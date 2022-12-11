Пушилин объяснил увольнение мэра Дебальцево жалобами жителей

Глава города Дебальцево Игорь Захаревич был уволен из-за жалоб жителей. Об этом 11 декабря заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«По итогам поездки в Дебальцево освободил главу администрации города Игоря Захаревича от занимаемой должности — жалоб от людей очень много. Так работать не годится!» — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Пушилин подписал указ об освобождении Захаревича от должности главы города Дебальцево. Указ вступает в силу со дня его подписания.

На прошлой неделе Пушилин указывал на нарушения в пунктах обогрева в городе Светлодарск, «который относится к Дебальцево», и требовал, чтобы Захаревич исправил ситуацию.

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам сентябрьских референдумов.