Новый мэр Мариуполя заявил о намерении восстановить судоремонтный завод в городе

Новый мэр Мариуполя Олег Моргун во вторник, 24 января, заявил о намерении восстановить Азовский судоремонтный завод в городе.

«Есть еще намерение восстановить мариупольский судоремонтный завод», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назначил Олега Моргуна мэром Мариуполя ранее в этот день. До него должность главы администрации города занимал Константин Иващенко. Он был назначен на соответствующий пост в апреле 2022 года и проработал на нем менее года. Ранее Моргун возглавлял Новоазовский район ДНР.

6 января Пушилин сообщил, что вице-премьер России, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время посещения Мариуполя заверил в обязательном восстановлении работы Азовского судоремонтного завода и порта.

Позднее, 11 января, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал о ходе восстановления Мариуполя. По словам журналиста, на многих улицах города вместо домов огромные кучи строительного мусора, но строители уверяют, что очень скоро на их месте появятся новые дома, так как с помощью подрядных организаций со всей России местные власти избавляются от следов ожесточенных боев, а строители работают по 10 часов в сутки.

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года.