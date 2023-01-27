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Эксперт рассказал о нехватке личного состава и техники у ВФУ в Донбассе

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Фото: Соцсети
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Российские войска постепенно ломают линию обороны украинской армии, так как ей не хватает ресурсов, объяснил «Известиям» 27 января военный эксперт Алексей Леонков.

«Закрыть вопрос с победой в Угледаре»
Корреспонденты «Известий» — о том, как проходит штурм стратегически важного города на донецком направлении

«В Донбассе противнику очень сложно сдерживать нас, потому что у него есть задачи штурмовать Сватово, любыми средствами удержать Авдеевку и Артемовск, а техники и личного состава для этого явно не хватает. Мы видим, что на улицах украинских городов гребут всех подряд в армию. Это говорит о том, что им срочно надо затыкать дыры, иначе они не продержатся», — сказал он.

Российские войска научились ломать ключевые точки опорных пунктов, обращать противника в бегство и тут же занимать освобождающиеся позиции, чтобы оттуда вести следующее наступление, отметил Леонков.

По его мнению, на запорожском направлении ситуация для нас более благоприятная, потому что мощных укрепрайонов там не наблюдается.

«Однако противник там еще пользуется высотами на местности, которые позволяют ему вести высокоточный огонь по нашим подразделением. Тот же самый Угледар находится на возвышенности. Если мы его возьмем, дальше покатятся украинские степи. То же самое с Орехово и Гуляйполе. Это не стратегические высоты, но их не обойти, и нужно как-то с ними разобраться. И с ними разбираются», — резюмировал он.

В Минобороны 26 января сообщили, что Вооруженные силы РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Здесь противник потерял до 40 военнослужащих и военную технику, включая американскую САУ М109 Paladin. Также ВС РФ продолжили штурмовые действия на южно-донецком и запорожском направлениях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Область подавления: ВФУ не хватает ресурсов для удержания ключевых позиций

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