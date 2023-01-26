В России появился ГОСТ для алкозамков

Приказом Росстандарта в России 26 января утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р для алкозамков.

Система алкозамка выявляет пары этанола в выдыхаемом водителем воздухе. Если их концентрация превышена, то в момент начала движения транспортного средства двигатель блокируется, а данные передаются в региональный инфоцентр, на автотранспортное предприятие и ГИБДД. Для передачи мониторинговой информации может быть использована система ЭРА-ГЛОНАСС.

ГОСТ устанавливает общие техтребования к составу, функциональности, безопасности и алгоритмам работы системы алкозамка.

Стандарт распространяется на алкозамки, предназначенные для установки на автомобили для коммерческих перевозок пассажиров, на авто для транспортировки опасных, специальных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, твердых бытовых отходов и мусора.

ГОСТ Р вступает в действие с 1 апреля 2023 года.

В 2021 году Минпромторг и ГИБДД предложили ставить алкозамки на машины за нетрезвую езду.