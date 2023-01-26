Пассажиры рейса из Таиланда в РФ устроили дебош на борту самолета

Двух пассажиров, летевших из Таиланда в Россию, сняли с рейса и составили на них протокол по статье «Мелкое хулиганство» после устроенного на борту самолета дебоша. Об этом в четверг, 26 января, сообщила пресс-служба авиакомпании S7.

Уточняется, что инцидент произошел на транзитном рейсе из Таиланда в Нерюнгри через Новосибирск. Женщина сделала мужчине замечание из-за того, что он задевал ее кресло, но в ответ услышала оскорбления, после чего возник конфликт.

«Во время посадки на борт два трансферных пассажира <…> вели себя агрессивно, нецензурно выражались в адрес бортпроводников и рядом сидящих пассажиров», — сообщили в авиакомпании.

Как передает «Газета.ru», дебоширы не реагировали на замечания членов экипажа и представителя авиакомпании, командир воздушного судна вызвал на борт наряд полиции. Правоохранители сняли пассажиров с рейса.

В результате рейс был задержан примерно на полтора часа.

На дебоширов составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее, 12 января, самолет рейса Бангкок – Москва экстренно сел в Самарканде. Вынужденная посадка была совершена в связи с ухудшением состояния здоровья беременной пассажирки. Пассажир рейса рассказал «Известиям», что в самолете находились пассажиры в состоянии алкогольного опьянения, которые доставили экипажу «очень много проблем». У беременной женщины из-за возникшего конфликта начались преждевременные схватки, после посадки она была передана медикам.