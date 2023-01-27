Организаторы «Золотой малины» вычеркнули 12-летнюю актрису из номинантов

Организаторы антипремии «Золотая малина» вычеркнули 12-летнюю Райан Киру Армстронг из списка номинантов на звание худшей актрисы 2023 года. Об этом заявил основатель «премии» Джон Уилсон.

Решение последовало после обильной критики со стороны пользователей Сети, которые считают, что номинировать детей, начинающих своих карьеру в кино, недопустимо.

«Мы удалили имя Армстронг из голосования, которое наши участники проведут в следующем месяце. Мы считаем, что должны принести публичные извинения мисс Армстронг, и хотим сказать, что сожалеем о нашем решении. Мы принимаем правила голосования, запрещающие любому исполнителю или режиссеру младше 18 лет рассматриваться для получения нашей награды», — заявил Уилсон.

Армстронг получила номинацию за роль в экранизации Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом», вышедшей в 2022 году.

Вручение премии «Золотая малина» пройдет 11 марта, за день до объявления обладателей «Оскара».

22 января были объявлены претенденты на «Золотую малину». Фильм о жизни Мэрилин Монро «Блондинка» стал номинантом в восьми категориях. На звание худшего фильма также претендуют «Морбиус», «Пиноккио», «Русалка и дочь короля» и «Доброго траура».