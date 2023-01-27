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Организаторы «Золотой малины» вычеркнули 12-летнюю актрису из номинантов

Организаторы «Золотой малины» вычеркнули 12-летнюю Райан Киру Армстронг из списка номинантов и извинились
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Фото: twitter.com
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Организаторы антипремии «Золотая малина» вычеркнули 12-летнюю Райан Киру Армстронг из списка номинантов на звание худшей актрисы 2023 года. Об этом заявил основатель «премии» Джон Уилсон.

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Решение последовало после обильной критики со стороны пользователей Сети, которые считают, что номинировать детей, начинающих своих карьеру в кино, недопустимо.

«Мы удалили имя Армстронг из голосования, которое наши участники проведут в следующем месяце. Мы считаем, что должны принести публичные извинения мисс Армстронг, и хотим сказать, что сожалеем о нашем решении. Мы принимаем правила голосования, запрещающие любому исполнителю или режиссеру младше 18 лет рассматриваться для получения нашей награды», — заявил Уилсон.

Армстронг получила номинацию за роль в экранизации Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом», вышедшей в 2022 году.

Вручение премии «Золотая малина» пройдет 11 марта, за день до объявления обладателей «Оскара».

22 января были объявлены претенденты на «Золотую малину». Фильм о жизни Мэрилин Монро «Блондинка» стал номинантом в восьми категориях. На звание худшего фильма также претендуют «Морбиус», «Пиноккио», «Русалка и дочь короля» и «Доброго траура».

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