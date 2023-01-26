В Тюменской области собака случайно застрелила рыбака

В Тобольском районе Тюменской области собака, задев лапой спусковой крючок, застрелила из охотничьего ружья рыбака. В убийстве по неосторожности обвинили приятеля погибшего, который не поставил свое ружье на предохранитель и оставил его заряженным без присмотра. Об этом 24 января сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным следствия, инцидент произошел днем 30 октября прошлого года. Эльмар Т. и Маннур М. отправились на рыбалку на одно из местных озер. С собой Эльмар взял охотничье ружье 12-го калибра, которое впоследствии положил в деревянные сани. При этом ружье было заряженным и не стояло на предохранителе.

Вместе с мужчинами, как сообщается, были две охотничьи лайки. В какой-то момент одна из собак наступила лапой на курок и ружье выстрелило в спину Маннуру. Он скончался на месте от травматического шока и кровопотери.

В результате в отношении Эльмара возбудили уголовное дело об убийстве по неосторожности.

«Эльмар грубо нарушил правила обращения с огнестрельным оружием и проявил преступную небрежность, оставив в санях заряженное и незачехленное ружье», — говорится в сообщении.

Первое судебное заседание по этому делу назначено на 6 февраля.

14 декабря прошлого года в Хакасии было возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины во время охоты. Один из охотников, предполагая, что увидел зверя, выстрелил из охотничьего карабина и попал в грудь потерпевшему. 31-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался. Против стрелявшего было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.