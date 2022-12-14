Мужчина погиб во время охоты в Хакасии

В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины во время охоты. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на информацию Следственного комитета.

Инцидент произошел в ночь на 12 декабря в районе Матурского перевала Таштыпского района. По данным следствия, в лесном массиве в ночное время охотились две компании мужчин. Один из охотников при использовании фонарика заметил блики и в условиях плохой видимости предположил, что увидел дикого зверя. Мужчина произвел выстрел из охотничьего карабина и попал в грудь потерпевшему.

31-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.