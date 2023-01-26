Презентация Atomic Heart пройдет 21 февраля

Студия Mundfish 26 января подтвердила, что релиз игры Atomic Heart состоится 21 февраля. Новинка будет доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК, говорится в Twitter-аккаунте компании.

«Спасибо нашим партнерам и всем, кто причастен к этому увлекательному проекту! И прежде всего благодарим игроков за то, что остаетесь с нами и поддерживаете Atomic Heart!» — сообщила Mundfish, добавив, что новинка отправилась в печать на дисках.

Физическая версия Atomic Heart для консолей будет стоить 6 тыс. рублей. События игры происходят в альтернативной версии СССР, где революционные научные достижения привели к катастрофе.

Еще 18 января в России стартовали предзаказы Atomic Heart для консолей PS4, PS5 и Xbox Series X. Магазин «1С Интерес» начал принимать заказы на консольную версию шутера.

Отмечалось, что цена игры, условия предзаказа и ее комплектация на данный момент являются предварительными и могут быть изменены к моменту официальной даты выхода.