В РФ стартовали предзаказы на консольную версию Atomic Heart

В России стартовали предварительные заказы игры Atomic Heart для консолей PS4, PS5 и Xbox Series X. Об этом 18 января сообщает портал DTF.

Отмечается, что магазин «1С Интерес» начал принимать заказы на консольную версию шутера. На данный момент цена российского шутера составляет 5999 рублей.

В компании отметили, что цена игры, условия предзаказа, дата релиза и ее комплектация на данный момент являются предварительными и могут быть изменены к моменту официальной даты выхода.

Выход игры намечен на 21 февраля 2023 года.

Ранее, 7 сентября 2022 года, появилась информация о том, что Atomic Heart от студии Mundfish выйдет эксклюзивно на площадке VK Play для игроков из стран СНГ. Atomic Heart предназначен для игры на ПК для пользователей VK Play из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.