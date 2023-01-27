Диетолог назвала способ перестать переедать

Врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что избежать переедания можно, не пропуская основные приемы пищи.

В беседе с радио Sputnik 26 января специалист отметила, что переедание может быть связано с семейными традициями, стрессом или с психологическими проблемами.

«У кого-то это семейная традиция — привычка поесть побольше, определенный культ еды, поэтому у человека есть момент переедания, связанный с так называемыми тараканами, которые идут из детства», — приводит слова Диановой телеканал «360».

По словам специалиста, кто-то может переедать из-за отсутствия распорядка дня. Например, вечером после работы человек видит в магазине разнообразие еды и хочет съесть всё, что ему приглянулось.

«В конце дня человек не просто голоден, как волк, он еще и вознаграждает себя едой» — цитирует диетолога RT.

В этой связи Дианова посоветовала не пропускать основные приемы пищи в течение дня, чтобы вечером не съесть лишнего. Она напомнила, что здоровье напрямую зависит от питания, потому покупать стоит только нужные и полезные продукты.

По ее словам, причины переедания также можно проработать с психологом. Еда не должна быть единственным удовольствием, добавила врач.

10 января специалисты рассказали, как привести в порядок фигуру и вернуться к обычному распорядку дня после новогодних праздников. В частности, необходимо восстановить привычное питание и активность. Завтракать нужно обязательно в одно и то же время, а ужинать — не позднее чем за два часа до желаемого времени засыпания.

Также в январе диетолог Елена Соломатина рассказала, как сбросить лишний вес после праздников. По ее словам, процесс избавления от лишнего веса должен быть постепенным. Так, можно уменьшать энергетическую ценность потребляемой пищи на 250–500 килокалорий в сутки.

Также она подчеркнула, что для плавной и безболезненной нормализации веса необходимо увеличить физическую активность, отмечает телеканал «Звезда».

В апреле 2021 года врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова посоветовала не отказываться от ужина, поскольку это может навредить мышечной ткани. Специалист отметила, что если между приемами пищи делать большие перерывы, в том числе прекращать есть задолго до ночного сна, то человеку будет голодно, это нарушит нормальную работу всего организма, и к утру может образоваться дефицит энергии, пишет НСН.

Оптимальное время ужина, по словам специалиста, — за 3–4 часа до сна.