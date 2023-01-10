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Специалисты рассказали о способах привести сон и фигуру в норму после праздников

Диетолог Дианова назвала интервальное питание способом привести фигуру в порядок после праздников
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Фото: Global Look Press/Christoph Grothgar
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Невролог-сомнолог Елена Царева и гастроэнтеролог первой категории, диетолог Нурия Дианова рассказали во вторник, 10 января, как привести в порядок фигуру и вернуться к обычному распорядку дня после новогодних праздников.

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Сомнолог подчеркнула, что необходимо восстановить привычное питание и активность. Завтракать нужно обязательно в одно и то же время, а ужинать — не позднее чем за два часа до желаемого времени засыпания.

«Бывать на улице и включать физическую активность. Алкоголь нужно ограничить, особенно перед сном. И соблюдать гигиену сна — за два-три часа убираем все гаджеты. А вечером практикуем всё, что настраивает на сон. И не нужно лежать в кровати без сна. Нет сонливости — не надо туда идти, это только закрепляет бессонницу», — подчеркнула эксперт в беседе с «Абзацем».

По словам Царевой, стоит учитывать, что у всех по-разному проходит период возвращения в привычный режим. В среднем на это нужно от суток до шести недель.

Сроки восстановления зависят от психотипа человека, ритма жизни и состояния здоровья.

В свою очередь, гастроэнтеролог подчеркнула, что привести тело в форму поможет интервальное питание. Должно быть минимум четыре приема пищи в день. По словам эксперта, если у человека есть режим и он питается полноценно — пищей, богатой белками, жирами, сложными углеводами, витаминами и клетчаткой, то вес и состояние нормализуются.

Дианова отметила, что самая простая методика — принцип тарелки. На основные приемы пищи следует класть четверть белка, столько же углеводов, половину должны занимать овощи и фрукты.

«Если есть проблемы с лишним весом, попробовать вечером не докладывать углеводы. То есть остаются клетчатка (овощи) и белок. Тогда человек создает мягкий дефицит, но при этом сразу обучается правильному питанию. А как только выбирают путь в диеты, сбрасывают быстро, но это может нанести урон здоровью», — пояснила диетолог.

Она добавила, что из-за жестких ограничений в питании могут появиться проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой, образоваться камни. Причем они могут возникнуть даже у тех, кто не страдал от перечисленных заболеваний.

Дианова отметила, что после праздников многие россияне придумывают себе мотивационные марафоны. Например, на длительный период отказываются от алкоголя или сладкого. Специалист отметила, что жить без горячительных напитков очень полезно, а отказ от сладкого улучшит состояние кишечника и кожи.

В этот же день врач-терапевт и диетолог Наталья Зубарева посоветовала не переедать и не смешивать в тарелке всё, что осталось после новогодних праздников, передает RT. Она добавила, что в противном случае могут возникнуть несварение, вздутие, метеоризм, изжога.

Ранее 10 января диетолог, нутрициолог и психолог Зоя Богданова рассказала, кому и в каких ситуациях стоит есть имбирь и когда он противопоказан.

По словам специалиста, имбирь обладает согревающими и антибактериальными свойствами и хорошо работает против болезнетворных бактерий, сообщает телеканал «360». Однако в борьбе с ОРВИ или гриппом он может оказать только вспомогательный эффект, так как неэффективен против вирусных заболеваний.

Она также подчеркнула, что имбирь не стоит употреблять на голодный желудок или при заболеваниях пищеварительной системы.

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