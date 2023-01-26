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Рынок подержанных мотоциклов в 2022 году снизился незначительно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Падение на российском рынке мотоциклов с пробегом в 2022 году составило всего 5%. Об этом 26 января сообщило агентство «Автосат».

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Специалисты отметили, что в начале 2022 года на вторичном рынке байков наблюдалась положительная динамика (февраль и март демонстрировали уверенный рост — на 25 и 42% соответственно). В апреле и мае прошлого года было отмечено незначительное падение (на 6–7%), а в июне 2022-го рынок немного подрос (+1%). Затем, с июля по сентябрь, падение рынка мотоциклов с пробегом не превышало 9%, однако с октября, когда активный мотосезон закончился, оно заметно усилилось. Падение по рынку подержанной мототехники в декабре 2022 года составило 26%.

Первые четыре позиции в марочном рейтинге по итогам 2022 года на вторичном рынке мотоциклов с пробегом заняли японские бренды: Honda (за год было куплено 19,5 тыс. неновых мотоциклов марки), Yamaha (13,2 тыс. шт.), Suzuki (8,7 тыс. байков) и Kawasaki (7,4 тыс. шт.).

Замкнул топ-5 немецкий производитель мототехники BMW, 7,2 тыс. мотоциклов. Результаты каждой из оставшихся марок составили менее 5 тыс. единиц техники.

В 2022 году активнее всего покупали подержанную мототехнику в Центральной России: там было реализовано около 40% всего вторичного моторынка, что в количественном выражении составило 35 тыс. экземпляров. Еще в трех федеральных округах — Приволжском, Северо-Западном и Южном — объем рынка превысил 10 тыс. единиц.

24 января стало известно, что мелкосерийное производство электромотоциклов Aurus Merlon, предназначенных для сопровождения кортежей первых лиц государства и дипломатических миссий, планируется начать в 2024 году. По предварительным данным, мощность электромотора Aurus Merlon составит 190 л.с., емкость аккумулятора — 21 кВт/ч, а запас хода на одном заряде будет порядка 200 км. Мотоцикл на электротяге можно будет эксплуатировать при температуре от –25 до +40 градусов. Кроме того, планируется оснащать электробайк боковым прицепом.

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