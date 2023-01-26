Российский военный рассказал о разгроме десанта ВСУ при попытке пересечь Днепр

Российские военные пресекли попытку десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левый берег Днепра. О разгроме противника корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву рассказал 26 января российский военнослужащий.

Попытка форсировать Днепр была предпринята около 6:00. Украинские диверсанты на лодках направились в сторону Каховской ГЭС, где планировали совершить атаку на позиции российских войск, но попали под встречный огонь. Одна лодка ВСУ вместе с боевиками была потоплена. Другие катера после этого ушли.

«Попытка прорыва была не настолько серьезная, чтобы мы испугались. Мы вовремя заметили, открыли огонь. Часть противника была уничтожена. Остальные поспешили ретироваться», — сказал журналисту военнослужащий Евгений.

По его словам, даже если бы боевики достигли побережья, шансов у них всё равно не было, так как всё побережье тщательно заминировано.

Десантникам ВСУ лишь удалось записать видео, которое сейчас распространяют украинские СМИ. На кадрах видно, как боевики обстреляли и подожгли жилой дом, а далее спешно разворачивают лодки и отступают.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что при попытке украинской диверсионной группы пересечь Днепр было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.

24 января врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки Киева форсировать Днепр происходят регулярно, но терпят неудачу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».