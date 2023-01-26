Более 20 чиновников пожаловались на вице-премьера Британии из-за его общения

Не менее 24 государственных служащих Великобритании подали жалобы на вице-премьера и министра юстиции страны Доминика Рааба по причине его агрессивного поведения. Об этом 26 января сообщает Guardian со ссылкой на источники в британском кабмине.

«Инсайдеры в правительстве считают, что глубина расследования и серьезность некоторых утверждений означают, что вице-премьер будет изо всех сил пытаться выжить на своем посту, и это ставит под сомнение мнение [премьер-министра] Риши Сунака о том, что он занимает столь высокий пост», — сообщает издание.

В жалобах, составленных против Рааба, сообщается о том, что госслужащие, работавшие с вице-премьером, регулярно испытывали физическое недомогание перед собраниями с участием министра, часто плакали из-за его обращения с ними, а в одном из случаев сообщалось, что слова Рааба якобы вызвали у одного из подчиненных суицидальные мысли.

Отмечается, что сам политик опровергает обвинения в свой адрес, отмечая, что никогда не поддерживал агрессивное поведение в отношении коллег или подчиненных. По его словам, он уверен, что всегда «действовал профессионально» на протяжении всего своего пребывания на трех разных постах в правительстве.

Ранее, 14 декабря 2022 года, на Рааба пожаловались еще пять человек в связи с его неподобающим поведением и травлей других сотрудников. Известно, что пять новых жалоб относятся к тому периоду, когда Рааб занимал пост министра юстиции (с сентября 2021 года по сентябрь 2022-го). В настоящий момент инциденты расследуются.

До этого, 25 ноября, стало известно, что в Великобритании поступила уже третья по счету жалоба на вице-премьера за «издевательства в отношении других сотрудников». Сообщалось, что данная жалоба была связана с периодом работы Рааба на должности министра по вопросам Brexit (выходу Соединенного Королевства из ЕС) с июля по ноябрь 2018 года.

21 ноября газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Рааб «вел себя так плохо» на одной из встреч с министерством внутренних дел во время своего первого пребывания в должности министра юстиции, что после этого высокопоставленному чиновнику его ведомства пришлось лично извиняться перед коллегами.