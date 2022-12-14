На вице-премьера Британии подали пять новых жалоб из-за неподобающего поведения

На британского вице-премьера Доминика Рааба пожаловались еще пять человек в связи с его неподобающим поведением и травлей других сотрудников. Об этом 14 декабря сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Известно, что пять новых жалоб относятся к тому периоду, когда Рааб занимал пост министра юстиции (с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года). В настоящий момент инциденты расследуются. Поэтому говорить о том, сколько вице-премьер сможет еще оставаться в данной должности, пока преждевременно.

«Мы считаем проведение независимого расследования правильным. Как и то, что следователь тщательно изучает эти жалобы, прежде чем прийти к какому-либо выводу», — сообщил представитель Сунака.

Ранее, 25 ноября, стало известно, что в Великобритании поступила уже третья по счету жалоба на вице-премьера и министра юстиции страны Доминика Рааба за «издевательства в отношении других сотрудников». Отмечалось, что третья жалоба касается работы Рааба на должности министра по вопросам Brexit (выходу Соединенного Королевства из ЕС) с июля по ноябрь 2018 года.

При этом пресс-секретарь Сунака сообщила, что британский премьер на сегодняшний день сохраняет доверие к вице-премьеру страны.

21 ноября газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Рааб «вел себя так плохо» на одной из встреч с министерством внутренних дел во время своего первого пребывания в должности министра юстиции, после этого высокопоставленному чиновнику его ведомства пришлось лично извиняться перед коллегами.

Отмечалось, что Рааб якобы создал в министерстве «культуру страха», был зачастую агрессивен, груб и вел себя очень непрофессионально.

16 ноября стало известно, что сам Рааб обратился к Сунаку с просьбой провести расследование выдвинутых против него обвинений в агрессивном поведении к сотрудникам. Он отрицает, что агрессивно вел себя с ними.