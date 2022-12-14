Реклама
Прямой эфир
Экономика
Совфед утвердил МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рублей
Происшествия
Украинские боевики обстреляли территорию исправительной колонии в Горловке
Культура
Сериал «Гарри и Меган» побил рекорд Netflix по просмотрам документальных фильмов
Армия
Артиллерия ВС РФ уничтожила до 100 украинских военных на купянском направлении
Армия
Российские войска взяли под контроль основную часть Водяного в ДНР
Мир
Бывший вице-канцлер Австрии заявил о несерьезном подходе Запада к Минским соглашениям
Общество
Рэпер Oxxxymiron выпустил восьмиминутный дисс на Моргенштерна
Мир
Саакашвили объявил голодовку после отказа в дистанционном участии в суде
Мир
ЕК перечислила Украине последний в 2022 году транш в размере €500 млн
Мир
Лидеры непризнанного Косово подписали заявку на вступление в ЕС
Общество
ВЦИОМ сообщил о хорошей осведомленности молодежи РФ об истории страны
Авто
Вьетнамская VinFast намерена выйти на рынок РФ после 2023 года

На вице-премьера Британии подали пять новых жалоб из-за неподобающего поведения

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На британского вице-премьера Доминика Рааба пожаловались еще пять человек в связи с его неподобающим поведением и травлей других сотрудников. Об этом 14 декабря сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Завтра премьера: что не так с Риши Сунаком
Почему Великобританию может ждать передел собственности

Известно, что пять новых жалоб относятся к тому периоду, когда Рааб занимал пост министра юстиции (с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года). В настоящий момент инциденты расследуются. Поэтому говорить о том, сколько вице-премьер сможет еще оставаться в данной должности, пока преждевременно.

«Мы считаем проведение независимого расследования правильным. Как и то, что следователь тщательно изучает эти жалобы, прежде чем прийти к какому-либо выводу», — сообщил представитель Сунака.

Ранее, 25 ноября, стало известно, что в Великобритании поступила уже третья по счету жалоба на вице-премьера и министра юстиции страны Доминика Рааба за «издевательства в отношении других сотрудников». Отмечалось, что третья жалоба касается работы Рааба на должности министра по вопросам Brexit (выходу Соединенного Королевства из ЕС) с июля по ноябрь 2018 года.

При этом пресс-секретарь Сунака сообщила, что британский премьер на сегодняшний день сохраняет доверие к вице-премьеру страны.

21 ноября газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Рааб «вел себя так плохо» на одной из встреч с министерством внутренних дел во время своего первого пребывания в должности министра юстиции, после этого высокопоставленному чиновнику его ведомства пришлось лично извиняться перед коллегами.

Отмечалось, что Рааб якобы создал в министерстве «культуру страха», был зачастую агрессивен, груб и вел себя очень непрофессионально.

16 ноября стало известно, что сам Рааб обратился к Сунаку с просьбой провести расследование выдвинутых против него обвинений в агрессивном поведении к сотрудникам. Он отрицает, что агрессивно вел себя с ними.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022