Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Яндекс» объявил о намерении разделить компанию
Мир
Макрон призвал к открытому расследованию дела о его предвыборной кампании
Мир
МИД Венгрии обвинил Украину в препятствовании работе компаний страны
Спорт
Международная федерация хоккея объявила выговор ФХК за нарушение кодекса этики
Авто
Водители РФ смогут покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию
Мир
В Швеции начался суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу РФ
Мир
В Британии на вице-премьера подали третью жалобу за издевательства над сотрудниками
Мир
СБУ провела обыски в управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ
Мир
Норвегия намерена направить $15 млн на обучение украинских солдат в ЕС
Мир
Москва даст ответ на переименование улицы с генконсульством РФ в Лейпциге
Мир
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Полтаве
Происшествия
Человек пострадал при пожаре в коттеджном поселке в Новой Москве

В Британии на вице-премьера подали третью жалобу за издевательства над сотрудниками

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании поступила уже третья по счету жалоба на вице-премьера и министра юстиции страны Доминика Рааба за «издевательства в отношении других сотрудников». Об этом сообщил 25 ноября британский телеканал Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.

Завтра премьера: что не так с Риши Сунаком
Почему Великобританию может ждать передел собственности

Отмечается, что третья жалоба касается работы Рааба на должности министра по вопросам Brexit (выходу Соединенного Королевства из ЕС) с июля по ноябрь 2018 года.

«Я могу подтвердить, что премьер-министр [Риши Сунак] попросил следователя добавить еще одну официальную жалобу, связанную с поведением [Рааба] в министерстве по выходу из Европейского союза, и установить факты в соответствии с существующим кругом полномочий», — цитирует телеканал пресс-секретаря британского премьера.

Она также отметила, что на сегодняшний день Сунак сохраняет доверие к вице-премьеру страны. Сама жалоба была получена 23 ноября.

21 ноября газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Рааб «вел себя так плохо» на одной из встреч с министерством внутренних дел во время своего первого пребывания в должности министра юстиции, после этого высокопоставленному чиновнику его ведомства пришлось лично извиняться перед коллегами.

16 ноября стало известно, что сам Рааб обратился к Сунаку с просьбой провести расследование выдвинутых против него обвинений в агрессивном поведении к сотрудникам. Он отрицает, что агрессивно вел себя с ними.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022