В Британии на вице-премьера подали третью жалобу за издевательства над сотрудниками

В Великобритании поступила уже третья по счету жалоба на вице-премьера и министра юстиции страны Доминика Рааба за «издевательства в отношении других сотрудников». Об этом сообщил 25 ноября британский телеканал Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.

Отмечается, что третья жалоба касается работы Рааба на должности министра по вопросам Brexit (выходу Соединенного Королевства из ЕС) с июля по ноябрь 2018 года.

«Я могу подтвердить, что премьер-министр [Риши Сунак] попросил следователя добавить еще одну официальную жалобу, связанную с поведением [Рааба] в министерстве по выходу из Европейского союза, и установить факты в соответствии с существующим кругом полномочий», — цитирует телеканал пресс-секретаря британского премьера.

Она также отметила, что на сегодняшний день Сунак сохраняет доверие к вице-премьеру страны. Сама жалоба была получена 23 ноября.

21 ноября газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Рааб «вел себя так плохо» на одной из встреч с министерством внутренних дел во время своего первого пребывания в должности министра юстиции, после этого высокопоставленному чиновнику его ведомства пришлось лично извиняться перед коллегами.

16 ноября стало известно, что сам Рааб обратился к Сунаку с просьбой провести расследование выдвинутых против него обвинений в агрессивном поведении к сотрудникам. Он отрицает, что агрессивно вел себя с ними.