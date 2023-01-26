Актера Станислава Садальского выписали из больницы

Советского и российского актера Станислава Садальского утром в четверг выписали из больницы. Об этом 26 января сообщил источник «Известий».

Врачи купировали носовое кровотечение и назначили Садальскому соответствующее лечение.

Ранее, 24 января актера госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением. Его забрали ночью на скорой помощи. Об этом Садальский рассказал под фотографией из больничного лифта в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также отметил хорошее состояние медучреждения.

Станислав Садальский имеет звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста Чувашской Республики. Как актер он дебютировал в 1970 году в картине «Город первой любви». Наиболее известны его роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «О бедном гусаре замолвите слово». Он также принимал участие в юмористическом киножурнале «Ералаш». Фильмография Садальского насчитывает более сотни ролей, в том числе в фильмах «Торпедоносцы», «Дама с попугаем», «Противостояние», «Любовь зла» и др.