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Общество
Актера Станислава Садальского выписали из больницы

Актера Станислава Садальского выписали из больницы

Источник «Известий» сообщил, что актера Станислава Садальского выписали из больницы
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Советского и российского актера Станислава Садальского утром в четверг выписали из больницы. Об этом 26 января сообщил источник «Известий».

Врачи купировали носовое кровотечение и назначили Садальскому соответствующее лечение.

Ранее, 24 января актера госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением. Его забрали ночью на скорой помощи. Об этом Садальский рассказал под фотографией из больничного лифта в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также отметил хорошее состояние медучреждения.

Станислав Садальский имеет звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста Чувашской Республики. Как актер он дебютировал в 1970 году в картине «Город первой любви». Наиболее известны его роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «О бедном гусаре замолвите слово». Он также принимал участие в юмористическом киножурнале «Ералаш». Фильмография Садальского насчитывает более сотни ролей, в том числе в фильмах «Торпедоносцы», «Дама с попугаем», «Противостояние», «Любовь зла» и др.

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