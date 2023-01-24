Актера Садальского госпитализировали с кровотечением в Москве

Заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве с кровотечением. Об этом он рассказал во вторник, 24 января, в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Ночью по скорой забрали в больницу. Грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты... <...> Пока кровотечение не остановили», — подписал он фото из больничного лифта.

Садальский отметил, что не ожидал увидеть такое «прекрасное состояние больницы». Актер добавил, что должен был в среду лететь в Мурманск и попросил пожелать ему удачи.

Ранее, 22 января, народный артист России Валерий Афанасьев был госпитализирован. По словам актера, он получил травму во время спектакля «Горячее сердце» в Малом театре в Москве.