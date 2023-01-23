Актер Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Москве
Народный артист России Валерий Афанасьев был госпитализирован. Об этом в воскресенье, 22 января, он сообщил «Известиям».
По словам актера, он получил травму во время спектакля «Горячее сердце» в Малом театре в Москве.
Афанасьев уточнил, что находится в палате и чувствует себя хорошо. При этом он не раскрыл характер полученной травмы.
Ранее, 18 января, появилась информация, что Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. По этой причине 7 января спектакль «Новогодний переполох» в Петрозваодске состоялся без участия актрисы.
Как рассказал в тот же день актер Эвклид Кюрдзидис рассказал, что в декабре врачи сделали операцию на позвоночнике народной артистке России Ларисе Удовиченко. В настоящий момент она проходит курс реабилитации.