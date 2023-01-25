Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимопризнании виз

Совет Федерации ратифицировал в среду, 25 января, межправительственное соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз. Также оно затрагивает вопросы, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства.

Документ был подписан в Минске 19 июня 2020 года. Соглашение направлено на регулирование миграционных процессов на территории государств, являющимися сторонами договора о создании Союзного государства, сообщает телеканал «360».

Иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте aif.ru.

Соглашение будет оставаться в силе до тех пор, пока одна из сторон письменно по дипломатическим каналам не уведомит другую о своем намерении прекратить его действие.

Ранее, 19 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стратегические направления укрепления Союзного государства.

В том числе Лавров и Лукашенко обсудили взаимодействие РФ и Белоруссии в военно-политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в области безопасности, передает RT.

Также по итогам встречи он рассказал, что РФ и Белоруссия подписали меморандум об укреплении биологической безопасности, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран.

12 января Лукашенко заявил о выполнении около 70% мероприятий в рамках реализации союзных программ с Россией, принятых в сентябре 2021 года. Он напомнил, что грамотная реализация программ позволит существенно продвинуться вперед в вопросе обеспечения равных прав граждан двух стран, так как это основа отношений России и Белоруссии.

В сентябре 2021 года правительство РФ опубликовало 28 союзных программ по интеграции с Белоруссией. Они были одобрены после заседания совета министров Союзного государства с участием премьер-министра России Михаила Мишустина и его белорусского коллеги Романа Головченко.