Реклама
Прямой эфир
Интернет
В ЕС запланировали провести расследование против Microsoft из-за сбоя в Teams
Мир
МИД РФ выразил надежду на соблюдение Эстонией правил ООН в вопросе судоходства
Мир
В Грузии выразили обеспокоенность заявлением Киева о возможной эвакуации украинцев
Мир
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Мир
Шольц затруднился назвать стоимость поставок танков на Украину
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Общество
Владимир Путин отметил вклад мэра Москвы в создание кластера «Ломоносов»
Мир
ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список Всемирного наследия
Мир
Экс-президент Польши заявил об уникальном для ФРГ шансе «разобраться» с Россией
Политика
Колокольцев сравнил поведение Киева с предательством Иуды
Мир
Финляндия выдала Турции лицензию на экспорт оборонной продукции
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области

Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимопризнании виз

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Федерации ратифицировал в среду, 25 января, межправительственное соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз. Также оно затрагивает вопросы, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства.

Соседский союз: Москва и Минск одинаково смотрят на СВО
При этом Лукашенко не видит провокаций в отношении своей республики со стороны Киева

Документ был подписан в Минске 19 июня 2020 года. Соглашение направлено на регулирование миграционных процессов на территории государств, являющимися сторонами договора о создании Союзного государства, сообщает телеканал «360».

Иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте aif.ru.

Соглашение будет оставаться в силе до тех пор, пока одна из сторон письменно по дипломатическим каналам не уведомит другую о своем намерении прекратить его действие.

Ранее, 19 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стратегические направления укрепления Союзного государства.

В том числе Лавров и Лукашенко обсудили взаимодействие РФ и Белоруссии в военно-политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в области безопасности, передает RT.

Также по итогам встречи он рассказал, что РФ и Белоруссия подписали меморандум об укреплении биологической безопасности, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран.

12 января Лукашенко заявил о выполнении около 70% мероприятий в рамках реализации союзных программ с Россией, принятых в сентябре 2021 года. Он напомнил, что грамотная реализация программ позволит существенно продвинуться вперед в вопросе обеспечения равных прав граждан двух стран, так как это основа отношений России и Белоруссии.

В сентябре 2021 года правительство РФ опубликовало 28 союзных программ по интеграции с Белоруссией. Они были одобрены после заседания совета министров Союзного государства с участием премьер-министра России Михаила Мишустина и его белорусского коллеги Романа Головченко.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023