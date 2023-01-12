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Лукашенко указал на реализацию 70% союзных программ с РФ
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Лукашенко указал на реализацию 70% союзных программ с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о выполнении около 70% мероприятий в рамках реализации союзных программ с Россией, принятых чуть более года назад. Об этом 12 января пишет агентство БелТА.

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Однако президент подчеркнул, что реализация части важных мероприятий идет с отставанием от графика.

«Как мне докладывают, по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю: не бывает кто-то один виноват. Где-то и мы недорабатываем», — подчеркнул Лукашенко.

Он также напомнил, что грамотная реализация программ позволит существенно продвинуться вперед в вопросе обеспечения равных прав граждан двух стран, так как «это основа, на которой мы строим отношения с братской Россией».

В сентябре 2021 года правительство РФ опубликовало 28 союзных программ по интеграции с Белоруссией.

Они были одобрены после заседания совета министров Союзного государства с участием премьер-министра России Михаила Мишустина и его белорусского коллеги Романа Головченко.

По данным на декабрь 2022 года, страны выполнили примерно 60% программ. Об этом рассказывал президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Минск.

Заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук 6 января 2023 года заверил, что совместная белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.

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