Лавров обсудил с Лукашенко направления укрепления Союзного государства

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 января заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стратегические направления укрепления Союзного государства.

«В ходе почти полуторачасовой встречи мы обсудили все стратегические направления дальнейшего углубления нашего союзничества», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи.

В том числе Лавров и Лукашенко обсудили взаимодействие РФ и Белоруссии в военно-политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

После встречи с главой Белоруссии состоялось заседание коллегий министерств двух стран.

«В целом я считаю, что заседание было весьма и весьма полезным. Договорились в повседневном режиме отслеживать выполнение тех поручений, которые содержатся в одобренном сегодня нами постановлении», — подчеркнул Лавров.

Также по итогам встречи он рассказал, что РФ и Белоруссия подписали меморандум об укреплении биологической безопасности, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран.

12 января Лукашенко заявил о выполнении около 70% мероприятий в рамках реализации союзных программ с Россией, принятых в сентябре 2021 года. Он напомнил, что грамотная реализация программ позволит существенно продвинуться вперед в вопросе обеспечения равных прав граждан двух стран, так как это основа отношений России и Белоруссии.

В сентябре 2021 года правительство РФ опубликовало 28 союзных программ по интеграции с Белоруссией. Они были одобрены после заседания совета министров Союзного государства с участием премьер-министра России Михаила Мишустина и его белорусского коллеги Романа Головченко.