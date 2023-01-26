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В Минобороны РФ рассказали о боевой работе ПТРК «Штурм-С» в зоне СВО

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Фото: commons.wikimedia.org
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Минобороны России рассказало 25 января о боевой работе расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

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Эти многоцелевые машины используются для обеспечения продвижения подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ. Боевая машина осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях.

«Штурм-С» способен уничтожить бронетехнику, опорные пункты и артиллерийские позиции противника. Кроме того, комплексы способны поражать живую силу в укрытиях или полевых укреплениях, а также вертолеты и беспилотники.

В зоне спецоперации с комплексами «Штурм-С» работают подразделения Западного военного округа (ЗВО).

«Военнослужащие хвалят машину за скорость, точность и приземистый силуэт, позволяющий скрытно подобраться к противнику и нанести удар», — указали в ведомстве.

Там также отметили, что в качестве основной базы для «Штурма-С» используется многоцелевой легкий бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ.

23 января корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о боевой работе вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в зоне спецоперации. Основной целью «Аллигаторов» является бронетехника противника, которую российские силы обнаруживают в основном с помощью тепловизоров. По словам одного из российских военнослужащих, бойцы чувствуют себя увереннее, когда видят над головой российские Ка-52.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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