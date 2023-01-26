В Минобороны РФ рассказали о боевой работе ПТРК «Штурм-С» в зоне СВО

Минобороны России рассказало 25 января о боевой работе расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

Эти многоцелевые машины используются для обеспечения продвижения подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ. Боевая машина осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях.

«Штурм-С» способен уничтожить бронетехнику, опорные пункты и артиллерийские позиции противника. Кроме того, комплексы способны поражать живую силу в укрытиях или полевых укреплениях, а также вертолеты и беспилотники.

В зоне спецоперации с комплексами «Штурм-С» работают подразделения Западного военного округа (ЗВО).

«Военнослужащие хвалят машину за скорость, точность и приземистый силуэт, позволяющий скрытно подобраться к противнику и нанести удар», — указали в ведомстве.

Там также отметили, что в качестве основной базы для «Штурма-С» используется многоцелевой легкий бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ.

23 января корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о боевой работе вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в зоне спецоперации. Основной целью «Аллигаторов» является бронетехника противника, которую российские силы обнаруживают в основном с помощью тепловизоров. По словам одного из российских военнослужащих, бойцы чувствуют себя увереннее, когда видят над головой российские Ка-52.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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