Корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал 23 января о боевой работе вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в зоне специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса.

Один из летчиков рассказал журналисту, что основной целью Ка-52 является бронетехника противника, которую российские силы обнаруживают в основном с помощью тепловизоров.

«Работаем мы по [бронетехнике] с помощью ракет «Вихрь». Дальность действия ракеты — 8 км. Поднимаемся на высоту 100 м, допустим, обнаруживаем тепловизором цель. <...>. Далее отходим на удаление в 8 км, работаем по цели и после этого выполняем маневр «отворот» — рассказал летчик о своей работе.

По словам одного из российских военнослужащих, бойцы чувствуют себя увереннее, когда видят над головой вертолеты ВС РФ. Он указал, что летчики помогают им в продвижении.

10 января корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал о работе танка Т-90М «Прорыв», также работающем в зоне спецоперации. Он указал, что в бою этот танк выдерживает удары из всех видов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), в том числе американского Javelin.

Журналист отметил, что эти танки работают уже на нескольких участках фронта. Это играет на руку российским силам, поскольку зимой из-за морозов лесная колея становится твердой и затрудняет движение для большинства танков, но не для Т-90 — он преодолевает такие препятствия с легкостью.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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