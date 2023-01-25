Владимир Путин отметил вклад мэра Москвы в создание кластера «Ломоносов»
Президента РФ Владимир Путин похвалил работу мэра Москвы Сергея Собянина по созданию инновационного центра Московского государственного университета (МГУ) «Ломоносов». Оценку он дал при посещении МГУ по случаю Дня студента в среду, 25 января.
Президент также поддержал идею создания системы навигации по всей территории университета.
По словам российского лидера, в осуществлении этих планов может помочь мэр Москвы, который «очень многое сделал для того, чтобы проект развития университета состоялся».
«Здесь очень хорошая транспортная доступность: три станции метро, из них две — новые. Но, конечно, попадая сюда, нужно понимать, чем заняться, куда идти, чтобы ребята из школ и других вузов могли сориентироваться», — отметил президент, осматривая территорию учебного заведения.
Ранее, 9 января, Собянин рассказал, что в Москве продолжается строительство инновационных объектов, которые создадут новые рабочие места. По словам Собянина, кластер «Ломоносов» в составе инновационного центра «Воробьевы горы» заработает до конца текущего года. Он будет представлять из себя десятиэтажное здание площадью 65 тыс. кв. м с офисами, лабораториями и коворкингами. Для резидентов ИНТЦ (инновационных научно-технологических центров) создадут особый налоговый режим. Их освободят от уплаты налогов на прибыль и НДС на 10 лет.
Мэр отметил, что с 2021 года поступило больше 200 заявок от компаний, которые хотят стать резидентами ИНТЦ.
24 января стало известно, что проект по созданию научно-технологического кластера «Ломоносов-парк» запускают в филиале МГУ в Севастополе. Он предполагает развитие территорий бывших Лазаревских казарм, где расположен вуз. Проект направлен на модернизацию образовательной, социальной и научной инфраструктуры филиала.
Также предполагается создание новых инновационных центров и лабораторий. Кластер должен способствовать развитию производственной кооперации вуза и Севастопольского морского завода.