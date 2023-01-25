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Владимир Путин отметил вклад мэра Москвы в создание кластера «Ломоносов»

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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Президента РФ Владимир Путин похвалил работу мэра Москвы Сергея Собянина по созданию инновационного центра Московского государственного университета (МГУ) «Ломоносов». Оценку он дал при посещении МГУ по случаю Дня студента в среду, 25 января.

Президент также поддержал идею создания системы навигации по всей территории университета.

По словам российского лидера, в осуществлении этих планов может помочь мэр Москвы, который «очень многое сделал для того, чтобы проект развития университета состоялся».

«Здесь очень хорошая транспортная доступность: три станции метро, из них две — новые. Но, конечно, попадая сюда, нужно понимать, чем заняться, куда идти, чтобы ребята из школ и других вузов могли сориентироваться», — отметил президент, осматривая территорию учебного заведения.

Ранее, 9 января, Собянин рассказал, что в Москве продолжается строительство инновационных объектов, которые создадут новые рабочие места. По словам Собянина, кластер «Ломоносов» в составе инновационного центра «Воробьевы горы» заработает до конца текущего года. Он будет представлять из себя десятиэтажное здание площадью 65 тыс. кв. м с офисами, лабораториями и коворкингами. Для резидентов ИНТЦ (инновационных научно-технологических центров) создадут особый налоговый режим. Их освободят от уплаты налогов на прибыль и НДС на 10 лет.

Мэр отметил, что с 2021 года поступило больше 200 заявок от компаний, которые хотят стать резидентами ИНТЦ.

24 января стало известно, что проект по созданию научно-технологического кластера «Ломоносов-парк» запускают в филиале МГУ в Севастополе. Он предполагает развитие территорий бывших Лазаревских казарм, где расположен вуз. Проект направлен на модернизацию образовательной, социальной и научной инфраструктуры филиала.

Также предполагается создание новых инновационных центров и лабораторий. Кластер должен способствовать развитию производственной кооперации вуза и Севастопольского морского завода.

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