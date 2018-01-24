Кластер «Ломоносов-парк» появится в филиале МГУ в Севастополе

Проект по созданию научно-технологического кластера «Ломоносов-парк» запускают в филиале МГУ в Севастополе. Он предполагает развитие территорий бывших Лазаревских казарм, где расположен вуз.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на директора филиала Ивана Кусова, проект презентовали на Санкт-Петербургском экономическом форуме летом 2017 года. Он направлен на модернизацию образовательной, социальной и научной инфраструктуры филиала. Также предполагается создание новых инновационных центров и лабораторий. Кластер должен способствовать развитию производственной кооперации вуза и Севастопольского морского завода.

Кроме того, «Ломоносов-парк» должен стать базой по развитию приборостроения и проектирования для ремонта судов и кораблестроения, а также разработки новых материалов для морской промышленности и подводной беспилотной техники.

По словам главы филиала вуза, уникальность проекта в том, что он поможет создать научно-производственное пространство в сердце города и при этом не нарушить его целостность.