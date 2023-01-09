Собянин рассказал о новых объектах инновационной инфраструктуры в Москве

В Москве продолжается строительство инновационных объектов, которые создадут новые рабочие места. Многие из них планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в понедельник, 9 января.

«В 2022 году мы продолжали создание новых мест приложения труда — будущих точек роста городской экономики. В 2023 году многие из них должны войти в строй. В Раменках полным ходом идет строительство ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы», — написал он в своем блоге.

По словам Собянина, кластер «Ломоносов» в составе инновационного центра «Воробьевы горы» заработает до конца текущего года. Он будет представлять из себя десятиэтажное здание площадью 65 тыс. кв. м с офисами, лабораториями и коворкингами. Для резидентов ИНТЦ (инновационных научно-технологических центров) создадут особый налоговый режим. Их освободят от уплаты налогов на прибыль и НДС на 10 лет. Будут предусмотрены и другие льготы, в том числе по страховым взносам, пишет «Москва 24».

Мэр отметил, что с 2021 года поступило больше 200 заявок от компаний, которые хотят стать резидентами ИНТЦ. Одобрение получили 24, в том числе ООО «Завод Аэролайф», выпускающее системы очистки и обеззараживания воздуха, Центр морских исследований МГУ, компания «Оптомониторинг», разрабатывающая оборудование для мониторинга дорог, железнодорожных путей, трубопроводов, и другие.

Также на востоке города продолжается возведение индуст­риального парка «Руднево». Там планируется разместить Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который объединит производителей БПЛА и разработчиков сопутствующего ПО, передает агентство городских новостей «Москва». Парк станет частью особой экономической зоны «Технополис «Москва». Рядом с ним появится полигон для тестирования беспилотников.

В «Руднево» начнут работать и предприятия, занимающиеся выпуском медикаментов, микроэлектроники и других товаров из сфер, которые требуют импортозамещения. Всего там планируется создать в районе 3 тыс. рабочих мест.

Собянин обратил внимание и на строительство нового кампуса МГТУ имени Баумана на набережной Яузы. Он будет состоять из 14 зданий общей площадью порядка 170 тыс. кв. м. В конце 2022 года там открылись первые два корпуса, пишет РИАМО.

В составе кампуса также заработают исследовательский центр и комплекс общежитий на 2,3 тыс. студентов, научно-образовательный корпус с лабораториями, образовательными и мультимедийными пространствами, многофункциональный комплекс «Квантум-парк». Полностью завершить проект планируется в 2024 году.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что около 150 тыс. кв. м новых индустриальных площадей, предназначенных для сдачи в аренду, планируется построить на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в течение четырех лет.

10 ноября Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии четырех бывших промзон столицы: «Алабушево», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция» и территории на Кусковской улице. По итогам реорганизации этих территорий возведут более 670 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также создадут свыше 9 тыс. новых рабочих мест.