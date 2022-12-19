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В технополисе «Москва» построят около 150 тыс. кв. м помещений для арендаторов

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Около 150 тыс. кв. м новых индустриальных площадей, предназначенных для сдачи в аренду, планируется построить на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в течение четырех лет. Об этом пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений сообщила в понедельник, 19 декабря.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что на сегодняшний день помещения трех инновационных лабораторно-производственных корпусов на площадке «Алабушево» практически полностью заняты. До конца 2025 года для размещения новых высокотехнологичных предприятий будет построено еще два подобных объекта общей площадью около 38 тыс. кв. м, пишет «Москва 24».

«Кроме того, закончены подготовительные работы по созданию технопарка — совместного проекта особой экономической зоны столицы и Capital Group. Он будет включать в себя еще около 110 тыс. кв. м промышленных площадей. Строительство его первой очереди планируется завершить в 2023 году, второй — в 2026-м», — цитирует Ефимова агентство городских новостей «Москва».

Новые производственные помещения, спроектированные в соответствии с требованиями к размещению высокотехнологичных производств, будут сдаваться в аренду инновационным предприятиям, передает НСН.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что новые корпуса строятся с учетом пожеланий будущих арендаторов. То, что в них разместятся высокотехнологичные производства, будет учитываться уже на стадии проектирования, сообщается на сайте kp.ru.

«Внутри появятся в том числе помещения различного класса чистоты, учитывающие требования к вентиляции и прочим инженерным системам. Например, новые производственные площади позволят увеличить количество предприятий из сферы микроэлектроники на площадке «Алабушево»», — сообщил он.

Овчинский отметил, что в настоящее время там уже локализовано 11 предприятий со статусом резидента особой экономической зоны столицы. Еще три компании из этой отрасли арендуют производственные помещения.

10 ноября Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии четырех бывших промзон столицы — «Алабушево», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция» и территории на Кусковской улице. По итогам реорганизации этих территорий возведут более 670 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также создадут свыше 9 тыс. новых рабочих мест.

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