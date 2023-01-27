Песнь о друге: док про Высоцкого против экшена Джерарда Батлера

Одна из главных новинок уикенда — боевик «Крушение» с Джерардом Батлером в главной роли. Для детей выходит мультфильм «Изумительный Морис» по бестселлеру Терри Пратчетта. Отечественный производитель представлен морской драмой «Лили и море». «Известия» рассказывают, что стоит посмотреть в кино в эти выходные.

«Крушение»

16+

Режиссер: Жан-Франсуа Рише. В ролях: Джерард Батлер, Майк Колтер, Даниэлла Пинеда, Тони Голдуин, Лилли Круг, Тара Вествуд, Реми Аделеке, Пол Бен-Виктор, Келли Гейл, Джои Злотник

Джерард Батлер знаком большей части российских зрителей по роли царя Леонида в фильме «300 спартанцев», но экшены с его участием выходят в отечественный прокат не реже раза в год. Вот и сейчас актер сыграл главную роль в боевике с многообещающим названием «Крушение».

В центре сюжета капитан самолета Броуди Торранс, который в канун Нового года должен совершить еще один рейс. По прогнозам синоптиков, на пути воздушного судна — сильный шторм. Капитан предлагает долгий, но безопасный маршрут. Представитель авиакомпании уверяет Броуди, что ненастье утихнет и им не придется тратить больше топлива для облета.

Ситуацию усложняет новый незапланированный попутчик — особо опасный преступник, осужденный за убийство. Броуди Торрансу придется показать высший пилотаж в небе и превратиться в настоящего Рэмбо, чтобы защитить своих пассажиров.

«Лили и море»

16+

Режиссер: Динара Друкарова. В ролях: Динара Друкарова, Бьёдн Хлинур Харальдссон, Сэм Лаувейк, Хьёртюр Йоуханн Йонссон, Джесутасан Антонитасан, Дилан Робер, Магне Брекке, Дэвид Менендес

Дебютный фильм Динары Друкаровой снят по мотивам одноименного романа Катрин Пулен. Книга частично основана на истории французской писательницы: в молодости она много путешествовала, но потом осела на Аляске, где десять лет зарабатывала на жизнь рыбалкой.

Фильм рассказывает историю сильной и волевой женщины, совмещая это с живописными пейзажами и сценами морской стихии. О главной героине Лили известно только то, что она приехала из Франции. Девушка прибывает на пароме в северный порт (съемки проходили в Исландии) и с трудом пытается найти работу на рыбацком судне. Лицензии у нее нет, и из-за этого она постоянно получает отказы от работодателей. Местные моряки насмехаются над Лили, но она точно уверена в том, чего хочет. Пожилой капитан Ян решается взять ее на борт «Непокорного». Здесь она быстро приживается: работает наравне с остальными мужчинами, пьет пиво в их компании и даже зарабатывает прозвище Воробышек.

Это редкий фильм, штучный. Он и о том, как трудно, но иногда необходимо бежать от себя, и о том, что даже на краю Земли можно найти близких людей, если оставаться там, где ты жил, уже невозможно. В нем есть отзвуки «Моби Дика» и прозы Кнута Гамсуна, зато практически отсутствует «русский след», которого можно было бы ждать от актрисы, снимавшейся у Алексея Балабанова.

«Изумительный Морис»

6+

Режиссеры: Тоби Генкель, Флориан Вестерманн. В ролях: Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Тьюлис, Химеш Патель, Джемма Артертон, Джо Сагг, Эрион Бакаре, Джули Атертон, Роб Брайдон, Хью Бонневиль

Мультфильм снят по книге Терри Пратчетта «Изумительный Морис и его ученые грызуны», которая входит в цикл бестселлеров «Плоский мир». Само произведение основано на легенде о крысолове из Гаммельна, который при помощи волшебной мелодии мог контролировать как крыс, так и людей.

Мультфильм рассказывает о приключениях рыжего говорящего кота Мориса, крысолова Кита и группы разумных крыс. Вместе они путешествуют из города в город и проворачивают аферы. Схема проста: в городе якобы начинается нашествие грызунов, а Кит за хорошую оплату «спасает» жителей от назойливых вредителей при помощи игры на дудочке. Однако в Дрянь-Блинцбурге герои сталкиваются с настоящим злом и должны спасти жителей города взаправду.

«Высоцкий. Неизвестные страницы. Одесская тетрадь»

12+

Режиссер: Анатолий Бальчев, Николай Головихин

Документальный фильм режиссеров Анатолия Бальчева и Николая Головихина приурочен к 85-летию советского поэта. Своими воспоминаниями о Высоцком и его жизни в Одессе поделились коллеги артиста по съемочной площадке, друзья и знакомые.

Именно на Одесской киностудии сняли самые известные фильмы с участием Высоцкого, например «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль» и «Интервенция». Воспоминания современников Высоцкого чередуются с архивными кадрами советских фильмов и съемок, а также с записями его выступлений. Документальный фильм позволяет зрителям глубже узнать историю становления великого советского поэта и музыканта, а также услышать ранее неизвестные личные истории знавших его людей.

«Заговор дьявола»

18+

Режиссер: Нэйтан Франковски. В ролях: Элис Орр-Юинг, Питер Менса, Джо Дойл, Джо Андерсон, Брайан Каспе, Джеймс Фолкнер, Спенсер Уайлдинг

Фильм ужасов напоминает очень смелую теорию заговора. Картина начинается со сражения архангела Михаила с Люцифером. Святой воин побеждает демона и отправляет его на вечное заточение в ад, заковав в цепи. Затем сюжет возвращается в наши дни. В мире появилась организация, которая научилась клонировать людей. Деятельностью лаборатории руководит сатанинский культ. Его адепты выкрали Туринскую плащаницу, на которой будто бы сохранились следы ДНК Христа. Она нужна им для создания клона Иисуса, которого они собираются принести в жертву дьяволу. Чтобы исполнить свой план, культисты похищают главную героиню фильма Лауру. По их замыслу она должна стать матерью для жертвенного ребенка. Противостоит злым силам спустившийся с небес архангел Михаил.