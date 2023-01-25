МИД РФ допустил запуск прямых рейсов в ЮАР к июлю 2023 года

К июлю 2023 года Россия и ЮАР могут запустить прямые авиарейсы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров.

«Если нам удастся, и мы надеемся запустить к саммиту Россия – Африка, скажем, прямые рейсы в Южную Африку, то поедут туристы, это будет одним из факторов, который разрушает пропагандистские стереотипы и стимулирует изучение русского языка», — сказал он в ходе дискуссии «Россия и ЮАР: Африка ближе, чем кажется?» на площадке клуба «Валдай».

Ранее, 23 января, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в ЮАР, начав африканское турне.

Сообщалось, что одной из наиболее вероятных тем переговоров стала подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму Россия – Африка. Он пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля.

Кроме того, на встрече ожидалось обсуждение актуальных вопросов взаимодействия в БРИКС, где в текущем году председательствует ЮАР, а также совместная работа на других международных площадках.

Днем ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука заявил, что обсуждение организации прямых рейсов из России в Кейптаун уже состоялось. Заниматься авиаперевозками может компания Nordwind. В перспективе вслед за пассажирским может быть открыто грузовое авиасообщение.