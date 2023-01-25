В задачи культурной политики РФ включили создание госзаказа на литературу

Формирование госзаказа на создание произведений литературы и искусства, направленных на сохранение и популяризацию традиционных российских ценностей, включено в задачи государственной культурной политики России. Об этом говорится в опубликованном 25 января на официальном интернет-портале правовой информации указе «О внесении изменений в основы государственной культурной политики».

Там также отмечается, что недружественные страны ведут работу, «направленную на подрыв культурного суверенитета РФ, разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Перед РФ стоит задача сбережения народа России, сохранения фундаментальных ценностей и принципов, на которых основано единство российского общества, обеспечения дальнейшего развития страны как социального государства, гарантирующего защиту прав свобод человека, повышение качества жизни граждан», — говорится в документе, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.

В указе отмечается, что в основу государственной культурной политики страны включена борьба с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики.

Отмечена необходимость в организации и поддержке работ в области научного изучения русского языка и языков народов РФ, грамматической структуры и их функционирования, исследования устной и письменной речи, а также создания академических словарей, грамматик и электронных лингвистических корпусов.

В ноябре прошлого года глава государства утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В октябре президент отметил, что есть два Запада: первый — Запад традиционных, христианских и исламских ценностей, свободы, патриотизма и богатейшей культуры, который близок России. Но есть и другой — агрессивный, космополитичный, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом последнего Россия никогда не смирится, уточнил Путин.