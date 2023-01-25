Минпросвещения РФ вернет некоторых советских классиков в школьную программу

Министерство просвещения вернет в школьную литературную программу произведения некоторых советских классиков. Об этом 25 января сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы утвердили федеральные основные общеобразовательные программы и включили «Молодую гвардию» Александра Фадеева, прозу и поэзию о Великой Отечественной войне, в том числе роман Юрия Бондарева «Горячий снег» и Константина Симонова «Сын артиллериста», роман-эпопею Михаила Шолохова «Тихий Дон» и другие произведения», — говорится в сообщении.

В ведомстве пообещали продолжить работу в этом направлении, включив в программу роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказ Алексея Толстого «Русский характер», повесть Сергея Смирнова «Брестская крепость».

Ранее, 22 января, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что вопрос об исключении из школьной программы по литературе произведения «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына не стоит на повестке.

Так она прокомментировала высказывание депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, который предложил в качестве замены «Молодую гвардию» Фадеева и «Горячий снег» Бондарева.

Ранее, 18 января, президент России Владимир Путин позитивно оценил идею вернуть в школьную программу по литературе произведения советских классиков, включая Фадеева, Симонова и других.