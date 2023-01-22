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В ГД заявили об изменении школьной программы по литературе в 2023 году

Депутат Вяткин: изменения в школьную программу по литературе внесут в этом году
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В школьную программу по литературе будут внесены изменения. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

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«Как минимум целый ряд произведений советских авторов — это «Молодая гвардия» Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же «Горячий снег» — должны вернуться в школьную программу», — сказал он в беседе с журналистами.

При этом он уточнил, что произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» могут перестать изучать в школе, так как анализ показал, что многие факты, описанные в этой книге, были выдуманы.

Вяткин пояснил, что произведения, которые «не выдержали испытание временем», будут исключены из программы. При этом он отметил, что никто не собирается рубить с плеча. Решение будет приниматься вместе со специалистами в области педагогики и культуры.

Ранее, 18 января, президент России Владимир Путин позитивно оценил идею вернуть в школьную программу по литературе произведения советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова и других.

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