В Госдуме опровергли исключение «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына из школьной программы

Вопрос об исключении из школьной программы по литературе произведения «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына не стоит на повестке. Об этом в воскресенье, 22 января, заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Так она прокомментировала высказывание депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, который ранее в воскресенье назвал произведения Солженицына «не выдержавшими испытание временем» и предложил убрать их из школьной программы.

«Такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения», — приводит слова Казаковой ТАСС.

Глава комитета по просвещению подчеркнула, что решение касается всех книг автора. По ее словам, исключение или включение каких-либо произведений в школьную программу является длительным процессом.

В своем заявлении Вяткин пояснил, что «Архипелаг ГУЛАГ» могут перестать изучать в школе, так как анализ показал, что многие факты, описанные в этой книге, были выдуманы.

Вместо этого он предложил снова включить в список «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.

Ранее, 18 января, президент России Владимир Путин позитивно оценил идею вернуть в школьную программу по литературе произведения советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова и других.