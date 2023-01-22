Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции посвятили намаз защите Корана после его сожжения в Швеции
Происшествия
Техникум и несколько зданий повреждены при обстреле ВСУ Стаханова в ЛНР
Армия
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном минометный расчет ВСУ
Происшествия
В ДНР сообщили об ударе ВСУ ракетой «Точка-У» по Иловайску
Мир
Боррель объяснил отсутствие решения о поставках танков на Украину
Спорт
Матыцин указал на помощь санкций в осознании ресурсов российского спорта
Общество
Метеоролог назвала самый холодный день в Москве на предстоящей неделе
Мир
Жители Стамбула сожгли флаг Швеции в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме
Мир
В США 10 человек погибли из-за стрельбы в районе празднования китайского Нового года
Мир
В Британии запланировали продолжить убеждать союзников о поставке Leopard 2 Киеву
Мир
Посол ЮАР заявил о высокой популярности Путина в стране
Мир
Эксперт указал на вину ФРГ в прекращении поставок энергоресурсов из России
Сюжет:

В Госдуме опровергли исключение «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына из школьной программы

Глава комитета ГД по просвещению Казакова опровергла исключение «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы
0
Фото: ТАСС/Павел Смертин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос об исключении из школьной программы по литературе произведения «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына не стоит на повестке. Об этом в воскресенье, 22 января, заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«Как он был прав — писать надо, пока горит»
Общественный деятель Наталья Солженицына — о мемуарах на кухонной стене, пользе математики для семейных отношений и неопубликованном наследии писателя

Так она прокомментировала высказывание депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, который ранее в воскресенье назвал произведения Солженицына «не выдержавшими испытание временем» и предложил убрать их из школьной программы.

«Такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения», — приводит слова Казаковой ТАСС.

Глава комитета по просвещению подчеркнула, что решение касается всех книг автора. По ее словам, исключение или включение каких-либо произведений в школьную программу является длительным процессом.

В своем заявлении Вяткин пояснил, что «Архипелаг ГУЛАГ» могут перестать изучать в школе, так как анализ показал, что многие факты, описанные в этой книге, были выдуманы.

Вместо этого он предложил снова включить в список «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.

Ранее, 18 января, президент России Владимир Путин позитивно оценил идею вернуть в школьную программу по литературе произведения советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова и других.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023