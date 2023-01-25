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Суррогатная мать родила ребенка Пэрис Хилтон

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Фото: Global Look Press/ IMAGO/mpi34
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Сына 41-летней актрисы и певицы Пэрис Хилтон родила суррогатная мать. Об этом 24 января сообщил портал People.

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В соцсетях Хилтон призналась, что мечтала стать матерью, пишет RT.

«Мы рады созданию семьи, и наши сердца разрываются от любви к маленькому сыну», — написала певица.

Также она опубликовала фотографию с рукой малыша. Имя ребенка звезда пока не раскрыла, пишет Life.ru.

Мальчик — первый ребенок Хилтон, а у ее супруга, бизнесмена Картера Реума, есть 10-летняя дочь от звезды реалити-шоу Лауры Беллицци, отмечает сайт aif.ru.

Пэрис Хилтон в 2021 году вышла замуж за предпринимателя Картера Реума. После свадьбы пара задумалась о детях. Хилтон заморозила яйцеклетки и рассматривала для себя процедуру ЭКО.

Хилтон завоевала известность в нулевые, когда снималась в кино, записывала песни и участвовала в реалити-шоу «Простая жизнь». Актрисе в феврале исполнится 42 года, отмечает REGNUM.

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