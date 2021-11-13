Пэрис Хилтон впервые вышла замуж

Светская львица и актриса Пэрис Хилтон вышла замуж за предпринимателя Картера Реума. Роман между ними начался около двух лет назад. Радостной новостью 40-летняя знаменитость поделилась в соцсетях.

«День, которого мы все так ждали, наконец наступил», — написала она.

Для церемонии Хилтон было в платье от Oscar de la Renta. Она заметно волновалась во время торжества, пишет Eonline.

Сама актриса рассказала, что больше всего нервничала во время своего свадебного танца.

«У меня не было свободной секунды. Я дважды брала уроки танцев. Это так непросто», — поделилась она.

Свадьба прошла в поместье, которое принадлежало покойному дедушке невесты в Бель-Эйр. На территории установили деревянный танцпол, а газон был украшен цветочными композициями в форме инициалов жениха и невесты.

27 июля стало известно о том, что американская актриса Пэрис Хилтон впервые станет мамой.

В январе актриса рассказывала о прохождении лечения ЭКО. Она уточняла, что хочет стать мамой для мальчика и девочки и решилась на процедуру по совету своей подруги Ким Кардашьян, которая воспользовалась услугами суррогатной матери.

О помолвке с предпринимателем Картером Реумом Хилтон объявила в день своего 40-летия, 17 февраля. Сама же церемония состоялась 13 февраля. Хилтон и Реум устроили фотосессию на тропическом острове, во время которой одетый в белый костюм жених встал на одно колено и попросил у своей возлюбленной руки и сердца.