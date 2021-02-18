Пэрис Хилтон объявила о помолвке в день своего 40-летия

Американская актриса Пэрис Хилтон в день своего 40-летия 17 февраля объявила о помолвке с предпринимателем Картером Реумом. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

Помолвка состоялась 13 февраля. Хилтон и Реум устроили фотосессию на тропическом острове, во время которой одетый в белый костюм жених встал на одно колено и попросил у своей возлюбленной руки и сердца. Актриса сказала «да», после чего они поцеловались.

В декабре 2020 года, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о том, что приняла предложение руки и сердца от британского бизнесмена Александра Гилкса.