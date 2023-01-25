Вирусолог объяснила особую опасность штамма коронавируса «Кракен»

Штамм коронавируса «Кракен» особо опасен тем, что может протекать бессимптомно и более быстро распространяться. Об этом рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова на пресс-конференции «Известий» в среду, 25 января.

«Хочу разъяснить, то «Кракен» — это одна из форм «Омикрона», он оказался более контагиозный среди предшественников, то есть быстрее распространяется. Казалось бы, ждем роста заболеваемости. Однако большая часть людей, которые почувствовали легкое недомогание не обращаются к врачу, поэтому истинной статистики мы не имеем», — подчеркнула специалист.

Она отметила, что первый пациент, у которого в России выявили «Кракен», не выезжал за пределы региона.

«Казалось бы, как она заболела? Рядом заболевших выявлено не было. Это говорит о том, что эта инфекция может протекать у здорового человека бессимптомно, в этом и опасность — инфекция может быстро распространиться и может быть опасна для групп риска — для беременных, для людей с иммунодефицитом. Вот в чем проблема этой инфекции, может распространиться независимо от того, знает о ней человек или нет», — предупредила Малинникова.

22 января врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что пандемия коронавируса в мире подойдет к концу примерно в течение одного–двух лет. Специалист пояснил, что вирусу нужно четыре–пять лет на то, чтобы адаптироваться и выработались стойкие мутации.

Ранее, 13 января, кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева в разговоре с «Известиями» дала прогноз по распространению штамма коронавируса «Кракен». Логачева заявила, что новый штамм неизбежно получит распространение по миру.