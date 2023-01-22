Врач-инфекционист спрогнозировал окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире подойдет к концу примерно в течение одного-двух лет. Об этом в воскресенье, 22 января, рассказал агентству ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Специалист пояснил, что вирусу нужно 4–5 лет на то, чтобы адаптироваться и выработались стойкие мутации.

«Раньше, чем через год–два, пандемия не закончится. 4–5 лет лет нужно вирусу, чтобы адаптироваться, чтобы получились стойкие мутации. Три года активного процесса и два года адаптации. Три года активного процесса мы прошли, сейчас идет адаптация, она займет как раз год–два, если не появятся новые линии», ― отметил Тимаков.

Врач добавил, что новые варианты вируса могут появиться в случае, если у человека ослаблен иммунитет. По его мнению, сейчас коронавирус стал «типичной ОРВИ», к наиболее распространенным мутациям которого у большинства граждан России есть иммунитет.

Ранее, 13 января кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева в разговоре с «Известиями» дала прогноз по распространению штамма коронавируса «Кракен». Логачева заявила, что новый штамм неизбежно получит распространение по миру.

При этом сложно предсказать, станет ли он доминирующим в России исходя из зафиксированных на данный момент случаев заболевания в стране.

12 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый вариант омикрон-штамма коронавируса «Кракен» не стал более тяжелым или смертельным. Попова подчеркнула, что несмотря на отсутствие пока серьезной опасности «Кракена», россиянам стоит всё равно соблюдать меры предосторожности.