Врач спрогнозировала темпы распространения штамма COVID-19 «Кракен»

Директор по производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева в беседе с «Известиями» дала прогноз по распространению штамма коронавируса «Кракен».

По ее словам, новый штамм XBB.1.5 «Омикрона» «Кракен» неизбежно получит распространение по миру. При этом сложно предсказать, станет ли он доминирующим в России, исходя из зафиксированных на данный момент случаев заболевания в стране.

Между тем данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) говорят о том, что «Кракен» составляет 40,5% случаев заражения коронавирусом в США, это всего лишь за неделю до 31 декабря. При этом за две недели до этого количество случаев составляло всего лишь 10%. Получается, сделала вывод специалист, что заболеваемость этим штаммом выросла в три раза.

В регионе Новая Англия новый подвид «Омикрона» «Кракен» составляет примерно три четверти случаев заражения. Это достаточно серьезные цифры, добавила она.

Логачева уточнила, что быстрый рост заболеваемости в США не обязательно означает, что вариант «Кракен» станет доминирующим в Европе или в России, поскольку во время пандемии несколько раз наблюдались серьезные различия в циркуляции вариантов между Северной Америкой и Европой. То есть, если в нашу страну не будут прибывать лица, зараженные этим штаммом, то широкого распространения он не получит.

Однако, заявила врач, надо понимать, что вирус может распространяться не только с пассажиропотоком, но и через логистические потоки — с грузами, почтовыми отправлениями и так далее. У России такие потоки во многом идут из азиатских стран, в частности из Китая. И если в странах ЕС к пассажиропотоку из Китая относятся очень строго — жесткое тестирование в аэропортах и даже контроль сточных вод в зонах прибытия, — то в РФ такого строгого тестирования прибывающих туристов сейчас нет. Впрочем, поскольку «Кракен» является разновидностью «Омикрона», в России его могут выявлять всеми ранее разработанными тест-системами.

Этот штамм опасен, добавила эксперт, поскольку обладает очень высокой трансмиссивностью, то есть способностью вызывать заражение. Он легко и быстро распространяется, в том числе среди людей, которые имеют иммунитет к коронавирусу вследствие перенесенной болезни или проведенной вакцинации. Штамм легко обходит антитела, выработанные в результате вакцинации или у переболевших «Омикроном».

Опасность также заключается и в том, что «Кракен» распространяется в период вспышки гриппа и сезонных ОРВИ, в который многие ослаблены и ранее перенесенными респираторными заболеваниями, значит, высок риск восприимчивости к инфекциям.

Штамм особенно опасен для людей с ослабленным иммунитетом, имеющих хронические болезни, в том числе заболеваний дыхательных путей, пожилых людей, детей младше трех лет, беременных и кормящих женщин. Его симптоматика практически неотличима от обычного ОРВИ, гриппа или бронхита.

Наиболее вероятным объяснением роста заболеваемости является высокий уровень ускользания от иммунного ответа и эффект от изменения шипа S486P. Эта мутация ранее была редкостью во время пандемии, но теперь закрепилась в новом штамме. Фактически другие варианты «Омикрона» с этим изменением появлялись и раньше, но они не имели такого высокого уровня ускользания от иммунного ответа, который теперь есть у XBB.1.5, заключила Логачева.

12 января врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям», чем новый штамм «Кракен» отличается от своих предшественников. По его словам, чаще всего среди проявлений штамма встречаются субфебрильная лихорадка, ринит, кашель, умеренные симптомы интоксикации (головные и мышечные боли). Симптомы у нового штамма такие же, какие и у других субштаммов «Омикрона», — они мало отличаются от ОРВИ, добавил специалист.

В четверг в пресс-службе Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили, что первый в России случай заражения «Кракеном» был выявлен у 32-летней жительницы Пензы, сейчас женщина уже выздоровела. Заболевшая не выезжала за пределы Пензы в ноябре-декабре 2022 года, а из других регионов к ней никто не приезжал. Также уточняется, что женщина не была привита.

При этом в Роспотребнадзоре рассказали, что не собираются вводить в России ограничения из-за обнаружения нового штамма коронавируса.