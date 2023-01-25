Песков рассказал, что Путин пользуется «правильным» оборудованием

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пользуется «правильным» оборудованием с высоким уровнем безопасности. Об этом он сообщил во время брифинга 25 января.

«Правильное. С соответствующим уровнем безопасности», — сказал он, отвечая на вопрос о том, каким компьютерным оборудованием пользуется российский лидер.

Таким образом Песков прокомментировал замену компьютера Apple на устройство белорусского производства Horizont в рабочем кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко.

О замене иностранного оборудования на отечественное пресс-служба Лукашенко заявила 20 января. Сообщается, что это было сделано по распоряжению главы государства.

Ранее в этот день Лукашенко посетил выставку «Беларусь интеллектуальная», где осмотрел стенд белорусского предприятия по производству электроники Horizont. Президент похвалил производителей и поручил им к концу года поднять уровень локализации выпускаемых компьютеров до 70%.

В сентябре Лукашенко презентовал «первый белорусский» ноутбук, разработанный и произведенный на заводе «Горизонт». Тогда он сообщил, что белорусских деталей в нем 12%, однако к концу 2022 года их доля может вырасти до 30–35%.

22 декабря агентство БелТА сообщило о начале массового производства ноутбуков Horizont. По словам генерального директора «Горизонта» Юрия Предко, над продуктом трудилась большая команда дизайнеров, инженеров, разработчиков и маркетологов с международным опытом работы.