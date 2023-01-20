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В кабинете Лукашенко компьютер Apple заменили на белорусский Horizont

Из кабинета Лукашенко вынесли компьютер Apple и установили белорусский Horizont
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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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В рабочем кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко по его распоряжению установили компьютер отечественного производства Horizont. Об этом в пятницу, 20 января, сообщила пресс-служба главы государства.

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Ранее в этот день Лукашенко посетил выставку «Беларусь интеллектуальная» и осмотрел стенд белорусского предприятия Horizont, производящего электронику. Президент похвалил производителей и поручил им к концу года поднять уровень локализации выпускаемых компьютеров до 70%.

«Подобную технику уже поставили и на рабочий стол президента вместо устройства известного западного бренда», — говорится в сообщении.

До этого у Лукашенко был ноутбук американской марки Apple.

В пресс-службе добавили, что у белорусского лидера вызывают особый интерес разработки в области искусственного интеллекта. Пообщавшись с производителями, Лукашенко призвал представителей отрасли обращаться к нему за поддержкой и «большими контактами» зарубежных партнеров.

Впервые ноутбук Horizont Лукашенко представил во время открытого онлайн-урока 1 сентября. Тогда он сообщил, что белорусских деталей в компьютере пока всего 12%, однако к концу 2022 года их доля может вырасти до 30–35%.

Массовое производство ноутбуков Horizont было запущено в конце декабря. По словам гендиректора компании, над продуктом трудилась большая команда дизайнеров, инженеров и маркетологов с международным опытом работы.

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