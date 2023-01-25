Песков назвал абсурдом ассоциацию любых хакерских атак с Россией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 января на брифинге журналистам заявил, что ничего не знает о группе хакеров Killnet, осуществивших атаку на инфраструктуру ФРГ.

Кроме того, по его словам, ассоциировать эту группу с Россией абсурдно.

«Искренне удивляемся, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией. Никто не может объяснить, почему с Россией, а не какой-нибудь европейской страной. Это абсурдно. Мы смотрим, откуда идут атаки на нашу инфраструктуру, и очень многие идут из США. Но следует ли ассоциировать все хакерские атаки с Белым домом? Ну, наверное, звучало бы абсурдно. Предлагаю так к этому и относиться», — сказал он.

Ранее в этот же день хакеры Killnet начали «коллективную кибератаку» на ФРГ на фоне планов Берлина передать танки Leopard 2 Киеву.

К ним также подключились и другие группировки. В их числе Infinity Hacker By, Anonymous Russia, Netside Group, SntaLapuss DdoS, пишет «Газета.Ru».

Журнал Der Spiegel 24 января написал, что немецкий канцлер Олаф Шольц принял решение отправить танки на Украину. Несколько стран, в их числе Польша и Финляндия, также изъявили желание поставить Leopard 2 Киеву, но для этого потребуется согласие Берлина.

Также 24 января Песков заявил, что возможные поставки танков Leopard 2 Украине не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.