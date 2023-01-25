Боксера Майка Тайсона обвинили в изнасиловании 30-летней давности

Американского боксера Майка Тайсона обвинили в изнасиловании, которое якобы произошло 30 лет назад, пишет газета New York Post во вторник, 24 января.

Женщина из Нью-Йорка анонимно подала на 56-летнего спортсмена иск в суд и потребовала $5 млн компенсации. Она утверждает, что инцидент произошел в начале 1990-х годов.

Со слов женщины, Тайсон изнасиловал ее в лимузине после их встречи в популярном ночном клубе в Олбани.

«Анонимный истец <…> утверждает в своей жалобе, поданной в Олбани в этом месяце, что она пострадала от «физических, психологических и эмоциональных травм» в течение многих лет в результате изнасилования», — пишет издание.

Точную дату случившегося обратившаяся в суд не указала.

«В показаниях женщины <…> говорится только о том, что это произошло где-то в начале 1990-х годов — примерно в то же время, когда 18-летняя участница конкурса красоты Дезире Вашингтон сказала, что бывший супертяжеловес изнасиловал ее в Индианаполисе», — сообщается в материале.

Тайсон имеет три судимости. В 1992 году его приговорили к шести годам лишения свободы за изнасилование Дезире Вашингтон, из них боксер провел в тюрьме три, в 1998-м — к 3,5 месяцам за избиение людей, которые столкнулись с его машиной, в 2008 году Тайсон провел сутки в тюрьме за употребление наркотиков и вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в юношестве спортсмен отбывал наказание в детских колониях.

21 апреля 2022 года в самолете компании JetBlue, который должен был лететь из Сан-Франциско во Флориду, Тайсон ударил пассажира, который настойчиво пытался заговорить с ним. Боксер просил своего фаната прекратить, но тот не унимался.