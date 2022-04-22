Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон напал на пассажира самолета в США. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает TMZ Sports.

Как утверждает источник издания, инцидент произошел утром 21 апреля на борту самолета, следовавшего из Сан-Франциско во Флориду. После посадки в самолет 55-летний боксер фотографировался с поклонниками, один из которых настойчиво пытался поговорить с Тайсоном и не реагировал на просьбы успокоиться, чем разозлил его. В результате боксер нанес пассажиру несколько ударов по лицу, пишет НСН.

По словам источника, близкого к спортсмену, потерпевший был пьян и провоцировал Тайсона, пишет сайт kp.ru.

Как отмечают свидетели, сразу после произошедшего Тайсон покинул воздушное судно. Потерпевший обратился за медицинской помощью и заявил о случившемся в полицию, отмечает телеканал «Звезда».

Представитель бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона объяснил TMZ, почему экс-боксер напал на мужчину в самолете.

«К сожалению, на рейсе с мистером Тайсоном произошел инцидент с агрессивным пассажиром, который начал преследовать его, и бросил в Майка бутылку с водой, когда тот сидел на своем месте», — приводит «Спорт-Экспресс» слова представителя Тайсона.

55-летний Майк Тайсон в профессиональной карьере одержал 50 побед, 44 из которых — нокаутом, и потерпел шесть поражений. Он становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был владельцем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Кроме того, ему удавалось шесть раз подряд защитить титул абсолютного чемпиона мира, пишет REGNUM.

Майк Тайсон многократно попадался на избиениях людей вне ринга. Под горячую руку спортсмена попадали журналист, женщины легкого поведения и, по некоторым свидетельствам, его бывшая жена, отмечает телеканал «360». Кроме того, в 1997 году во время боя в Лас-Вегасе он откусил кусочек уха легендарному Эвандеру Холифилду. Судьи назначили агрессивному спортсмену штраф в размере $3 млн, на некоторое время он лишился боксерской лицензии.

В конце марта блогер и боксер Джейк Пол вызвал на бой бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона. Боксер обратился к Тайсону и предложил ему повеселиться. По его словам, фанаты хотели бы увидеть такое зрелище.