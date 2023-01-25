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Сюжет:

В Совфеде предрекли неминуемый развал Евросоюза из-за антироссийских санкций

Сенатор Ковитиди: если Евросоюз не изменит враждебную позицию в отношении РФ, то ему грозит неминуемый развал
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Развал Евросоюза (ЕС) неминуем, если в ближайшее время власти европейских стран не изменят антагонистическую позицию по отношению к России. Организации грозят политическое переформатирование и изменение числа участников. Об этом 25 января «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что принятие десятого пакета санкций в отношении РФ стало бы «огромной ошибкой», так как предыдущие рестрикции и так завели Европу в тупик.

«Европейцы разочарованы происходящими событиями в экономике сообщества. Санкционный раскол, который мир наблюдает в ЕС и индикатором которого стала Венгрия, отказавшаяся поддерживать очередной санкционный пакет против России, лишь начало глобальных политических процессов, бурлящих внутри ЕС», — сказала сенатор.

Европейцы не хотят быть «послушными вассалами США», которые «надоедливо запугивают старушку Европу русским медведем», отметила Ковитиди.

По ее мнению, на этом фоне Венгрия, ставшая единственной страной в Европе, для которой благополучие своих граждан важнее ценностей ЕС, выглядит более политически зрелой.

«Нежелание Венгрии отказываться от собственной энергетической безопасности в угоду политическим интересам Европейского союза вызвало поддержку внутри страны и заслуженное уважение независимых международных партнеров, которых остается не так много», — сказала сенатор.

Она добавила, что Венгрия тщетно пытается достучаться в закрытые двери европейских партнеров, осознавая, что предложения ЕС по снижению зависимости от поставок российского газа наносят невосполнимые убытки энергетической безопасности всей Европы.

«Очевидно, что происходящее в ЕС подтолкнет европейцев серьезно переосмыслить свои политические предпочтения», — заключила Ковитиди.

21 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что снабжение его страны не может осуществляться без российских энергоресурсов.

В декабре советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан призвал Еврокомиссию тщательно проанализировать последствия антироссийских санкций для Европы. Он заявил, что Будапешт будет добиваться для себя отступлений от антироссийских санкций в сфере энергетики и других областях, где «санкции вредят Европе больше, чем России».

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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