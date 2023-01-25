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Япония рассчитывает на скорейшее возобновление гуманитарных обменов с РФ по Курилам
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Япония рассчитывает на скорейшее возобновление гуманитарных обменов с РФ по Курилам

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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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Власти Японии рассчитывают на то, что возобновление гуманитарных обменов с Россией по Южным Курилам произойдет в ближайшее время. Такую позицию 25 января озвучил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе заседания парламента.

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«Мы надеемся на то, чтобы как можно быстрее появились условия, при которых [будет возможно] возобновление обменов по четырем островам, в том числе посещение могил на «северных территориях» (так в Японии называют южную часть Курильских островов. — Ред.), что является главным приоритетом в отношениях с Россией», — отметил он.

Ранее, 23 января, Кисида заявил о том, что Токио по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров с Москвой для заключения мирного договора, несмотря на сложные двусторонние отношения. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день указал на то, что Япония присоединилась к политике недружественных по отношению к России государств. Кроме того, в сложившихся условиях между Москвой и Токио отсутствует содержательный диалог, ввиду чего переговоры по заключению между странами мирного договора не представляются возможными на сегодняшний день.

До этого, в декабре прошлого года, Кисида отмечал, что положение дел в отношениях Японии и России остается крайне сложным и в нынешней ситуации нет условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора.

По итогам Второй мировой войны РФ и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

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