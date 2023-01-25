Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов

Антирелигиозные действия украинских властей могли спровоцировать огромное количество птиц над Киевом. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter-аккаунте во вторник, 24 января.

«Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников», — написал он.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором якобы над одним из районов Киева низко летает больша стая воронов.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

В 2023 году тенденция продолжилась. Так, 22 января в Киевской области захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В церкви отметили, что это уже не первая попытка захвата.