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Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов

Полянский: возможно, вороны кружат над Киевом из-за спонсируемого режимом богохульства
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Фото: TASS/Zuma
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Антирелигиозные действия украинских властей могли спровоцировать огромное количество птиц над Киевом. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter-аккаунте во вторник, 24 января.

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«Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников», — написал он.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором якобы над одним из районов Киева низко летает больша стая воронов.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

В 2023 году тенденция продолжилась. Так, 22 января в Киевской области захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В церкви отметили, что это уже не первая попытка захвата.

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