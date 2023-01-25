75% врачей заявили о несоответствии своей зарплаты установленному президентом уровню

Зарплата большинства врачей и среднего медперсонала до сих пор не достигла уровня, установленного еще майскими указами президента России 2012 года. Это показал мониторинг Народного фронта (ОНФ), проведенный среди работников медорганизаций.

Согласно указу, заработок врачей уже к 2018 году должен был составить 200% от средней зарплаты по региону, а младшего и среднего медперсонала — 100%. Однако три четверти опрошенных заявили, что их уровень дохода этим критериям не соответствует.

«75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом нормативов», — сообщил «Известиям» начальник управления контроля реализации приоритетных решений и нацпроектов Народного фронта Дмитрий Цвич.

Всего в исследовании приняли участие 25 тыс. представителей этих профессий, поэтому выборка репрезентативная, подчеркнул он.

В ноябре 2022 года, выступая на правительственном часе в Госдуме, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что критерии президентского указа в отношении зарплат врачей в 2021 году выполнили только в 50 регионах, по среднему медперсоналу — в 66.

Для приведения показателей в соответствие с требованиями указа президента правительство в 2022 году выделило субъектам 58,5 млрд рублей, добавил Мурашко.

Актуальные данные Росстата по итогам 2022 года появятся в середине апреля, сообщили «Известиям» в Минздраве. Представители ведомства также обратили внимание, что за девять месяцев 2022 года соотношения зарплат врачей и среднего медицинского персонала к среднемесячному доходу в субъектах «в пределах 5% отклонения выполнены в подавляющем большинстве регионов».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Средняя в больнице: врачи заявили о несоответствии их зарплат указам президента