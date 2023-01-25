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75% врачей заявили о несоответствии своей зарплаты установленному президентом уровню

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Зарплата большинства врачей и среднего медперсонала до сих пор не достигла уровня, установленного еще майскими указами президента России 2012 года. Это показал мониторинг Народного фронта (ОНФ), проведенный среди работников медорганизаций.

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Согласно указу, заработок врачей уже к 2018 году должен был составить 200% от средней зарплаты по региону, а младшего и среднего медперсонала — 100%. Однако три четверти опрошенных заявили, что их уровень дохода этим критериям не соответствует.

«75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом нормативов», — сообщил «Известиям» начальник управления контроля реализации приоритетных решений и нацпроектов Народного фронта Дмитрий Цвич.

Всего в исследовании приняли участие 25 тыс. представителей этих профессий, поэтому выборка репрезентативная, подчеркнул он.

В ноябре 2022 года, выступая на правительственном часе в Госдуме, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что критерии президентского указа в отношении зарплат врачей в 2021 году выполнили только в 50 регионах, по среднему медперсоналу — в 66.

Для приведения показателей в соответствие с требованиями указа президента правительство в 2022 году выделило субъектам 58,5 млрд рублей, добавил Мурашко.

Актуальные данные Росстата по итогам 2022 года появятся в середине апреля, сообщили «Известиям» в Минздраве. Представители ведомства также обратили внимание, что за девять месяцев 2022 года соотношения зарплат врачей и среднего медицинского персонала к среднемесячному доходу в субъектах «в пределах 5% отклонения выполнены в подавляющем большинстве регионов».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Средняя в больнице: врачи заявили о несоответствии их зарплат указам президента

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